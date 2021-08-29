Ляшко рассказал о вакцинации детей

В Украине массовую вакцинацию детей против коронавируса проводить пока не намерены. Сейчас главной задачей является иммунизация взрослых граждан. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.





Он подчеркнул, что доля заразившихся COVID-19 детей несущественная.





"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей до 19 лет, до момента появления первого случая Дельта в Украине и после. Мы видим, что доля детей среди заболевших несущественная. Дети пока не оказывают нагрузку на систему здравоохранения", - сказал глава Минздрава.





По его словам, в случае роста динамики заболевания данные будут пересматриваться и вакцинировать начнут несовершеннолетних 12+.





Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что для прививки подростков будет использоваться только вакцина компании Pfizer.



