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Новости
Украина
29 августа 21, 10:34
Ляшко рассказал о вакцинации детей
вакцина
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Доля заразившихся коронавирусной инфекцией детей несущественная. Заболевшие несовершеннолетние не оказывают нагрузку на систему здравоохранения.
В Украине массовую вакцинацию детей против коронавируса проводить пока не намерены. Сейчас главной задачей является иммунизация взрослых граждан. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что доля заразившихся COVID-19 детей несущественная.

"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей до 19 лет, до момента появления первого случая Дельта в Украине и после. Мы видим, что доля детей среди заболевших несущественная. Дети пока не оказывают нагрузку на систему здравоохранения", - сказал глава Минздрава.

По его словам, в случае роста динамики заболевания данные будут пересматриваться и вакцинировать начнут несовершеннолетних 12+.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что для прививки подростков будет использоваться только вакцина компании Pfizer.

Источник: https://korrespondent.net/
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