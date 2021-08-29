Вакцины Moderna хватит для второй дозы

Вакцина против коронавируса компании Moderna доступна гражданам для второй дозы. Препарат развозят по регионам. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 28 августа.





"Вакцины Moderna было завезено 2,2 млн и четко было распределено ее использование. Сейчас развозим по регионам для второй дозы. Вакцина Moderna пока доступна украинцам для второй дозы... Для первой дозы Moderna сейчас недоступна", - сказал глава Минздрава.





Он добавил, что поставки в страну Moderna для первой дозы должны начаться после использования уже завезенного количества этой вакцины.





Что касается однодозной вакцины Janssen компании Johnson&Johnson, которая уже прошла регистрацию в Украине, Ляшко отметил, что на сегодня поставок этой вакцины нет, но не исключил, что партия препарата будет завезена.





"Сейчас в Украине разных вакцин более 11 млн доз, поставки увеличиваются. Завозить еще один вакцинный продукт уже, наверное, будет неуместно. Хотя мы работаем над этим и, возможно, завезем", - отметил министр.





Тем временем стало известно, что Украина расторгает контракт с производителем индийских вакцин. Serum Institute не выполнил свои обязательства по контракту относительно поставок более 11 млн доз вакцин Ковишилд и Новавакс. После расторжения контракта уплаченные по нему средства будут возвращены.



