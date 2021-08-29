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Новости
Украина
29 августа 21, 10:37
На Донбассе снова обстрелы, ранено еще два бойца
Донбасс
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Военнослужащие получили осколочные ранения. Бойцам оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
На Донбассе сепаратисты в очередной раз за текущие сутки нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Об этом сообщает штаб ООС.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие в ответ на обстрел противника применили дежурные огневые средства.

Источник: https://korrespondent.net/
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