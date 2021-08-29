На Донбассе снова обстрелы, ранено еще два бойца

На Донбассе сепаратисты в очередной раз за текущие сутки нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Об этом сообщает штаб ООС.





"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.





Отмечается, что украинские военнослужащие в ответ на обстрел противника применили дежурные огневые средства.



