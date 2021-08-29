Укравтодор получил кредит на "Большую стройку"

Укравтодор получит 376 миллионов долларов кредита сроком на пять лет для финансирования программы "Большое строительство", заявил глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Интерфакс-Украина.





Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало финансовый договор с Укрэксимбанком, Ощадбанком, Укргазбанком, ТАСкомбанком, банком "Кредит Днепр" и ПУМБом.





Отмечается, что ставка по кредиту составляет 4,9% годовых в валюте.





Укрэксимбанк как координатор кредита предоставил 45% от суммы финансирования в эквиваленте 165 млн долл, Ощадбанк - до 150 млн, Укргазбанк - до 50 млн, банк "Кредит Днепр" - 13 млн, ПУМБ - до 10 млн, а ТАСкомбанк - 14 млн долл.





Указывается что, заемщик получил единые от всех банков-партнеров условия и в дальнейшем будет взаимодействовать исключительно с банком-координатором.





Пресс-служба отметила, что договор был подписан между несколькими банками, потому что как показали консультации с Минфином, ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить такую значительную сумму средств, поскольку она превышает нормативы банков.



