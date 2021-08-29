Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.60
USD
26.96
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 августа 21, 10:50
Укравтодор получил кредит на "Большую стройку"
дорога
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Деньги Государственное агентство автомобильных дорог Украины получило в кредит от нескольких банков.
Укравтодор получит 376 миллионов долларов кредита сроком на пять лет для финансирования программы "Большое строительство", заявил глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало финансовый договор  с Укрэксимбанком, Ощадбанком, Укргазбанком, ТАСкомбанком, банком "Кредит Днепр" и ПУМБом.

Отмечается, что ставка по кредиту составляет 4,9% годовых в валюте.

Укрэксимбанк как координатор кредита предоставил 45% от суммы финансирования в эквиваленте 165 млн долл, Ощадбанк - до 150 млн, Укргазбанк - до 50 млн, банк "Кредит Днепр" - 13 млн, ПУМБ - до 10 млн, а ТАСкомбанк - 14 млн долл.

Указывается что, заемщик получил единые от всех банков-партнеров условия и в дальнейшем будет взаимодействовать исключительно с банком-координатором.

Пресс-служба отметила, что договор был подписан между несколькими банками, потому что как показали консультации с Минфином, ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить такую значительную сумму средств, поскольку она превышает нормативы банков.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине ужесточили требования к работе коллекторов
НБУ исключил из Госреестра 27 финансовых учреждений
Зеленский утвердил новые требования к работе коллекторов
ВБ даст Украине 90 млн евро на вакцинацию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине менее двух тысяч новых случаев COVID
noimageВ ВСУ подвели итоги суток обострения на Донбассе
noimageЛяшко не исключает, что в Украину завезут вакцину Janssen
noimageВ Украине приспустят государственные флаги
noimageУкраина получит от Франции вертолеты
Лента новостей