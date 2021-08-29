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Новости
Украина
29 августа 21, 10:52
В Украине приспустят государственные флаги
подсолнух
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В Украине чтят память тех, кто отдал жизнь за ее независимость и территориальную целостность.
В воскресенье по всей стране будут приспущены Государственные Флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях. А в 10.00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания. Об этом в субботу, 28 августа, говорится в сообщении Генштаба ЗСУ на странице в Facebook.

Мероприятие произойдет в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Эту дату выбрали неслучайно - именно 29 августа 2014 года в Иловайском котле на Донбассе погибло наибольшее количество украинских воинов во время войны.

Символом этого дня выбрали подсолнух как олицетворение скорби по погибшим защитникам Украины. 

"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", - говорится в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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