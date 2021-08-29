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Новости
Украина
29 августа 21, 11:22
В ВСУ подвели итоги суток обострения на Донбассе
Донбасс
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Десять военнослужащих были ранены. Обстрелы сепаратистов повредили объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди местного населения нет.
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего было ранено 10 военнослужащих. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-центр Минобороны.

Как сообщается, в результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четверо - боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья - удовлетворительное.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. За текущие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Накануне враг неподалеку Троицкого обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки сепаратисты трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также противник совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевка из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

У населенного пункта Красногоровка незаконные вооруженные формирования трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи н.п. Травневое наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение, уже второй раз в течение недели. Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Гранитного наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. У Южного сепаратисты вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и сословных противотанковых гранатометов. Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Ранее сообщалось, что при обстреле Авдеевки было ранено восемь бойцов ВСУ. Украинская сторона в ТКГ полагает, что целью врага было спровоцировать ВСУ на ответ, чтобы создать напряжение и сорвать переговоры в Вашингтоне Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Источник: https://korrespondent.net/
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