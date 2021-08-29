Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.60
USD
26.96
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 августа 21, 11:24
В Украине менее двух тысяч новых случаев COVID
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Больше всего заражений зарегистрировали в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.
За минувшие сутки в Украине выявили 1906 новых случаев коронавируса что меньше, чем в предыдущие дни. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки госпитализировали 772 человека; летальных исходов - 34; выздоровело - 685 человек. Протестировали методом ПЦР - 18 344 человека, ИФА - 3 661 человек, экспресс - тестами - 16 859 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 284 191 человек;
выздоровело - 2 206 392 человека;
летальных исходов - 53 720;
проведено ПЦР-тестирований - 11 949 470.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 240 случаев;
Винницкая область - 34 случая;
Волынская область - 21 случай;
Днепропетровская область - 140 случаев;
Донецкая область - 132 случая;
Житомирская область - 86 случаев;
Закарпатская область - 11 случаев;
Запорожская область - 66 случаев;
Ивано-Франковская область - 57 случаев;
Киевская область - 134 случая;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Львовская область - 101 случай;
Николаевская область - 15 случаев;
Одесская область - 121 случай;
Полтавская область - 29 случаев;
Ровенская область - 30 случаев;
Сумская область - 63 случая;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 156 случаев;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 62 случая;
Черкасская область - 24 случая;
Черновицкая область - 126 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине рекордный прирост COVID за два месяца
В Украине более 400 новых случаев COVID за день
В Украине выявили 890 новых случаев COVID за день
В Украине подскочил суточный прирост COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ВСУ подвели итоги суток обострения на Донбассе
noimageЛяшко не исключает, что в Украину завезут вакцину Janssen
noimageВ Украине приспустят государственные флаги
noimageУкравтодор получил кредит на "Большую стройку"
noimageУкраина получит от Франции вертолеты
Лента новостей