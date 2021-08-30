Праздники сентября: День красоты, День отца и программиста

В сентябре 2021 года украинцам не приходится рассчитывать на длинные выходные: и месяц короткий, и календарь неудачный, и дополнительных выходных в виде государственных праздников нет.

Однако по количеству разных интересных поводов для празднования сентябрь никак не уступает другим месяцам.

Нас ожидают День знаний, Международный день благотворительности, День грамотности, День отца, День солидарности журналистов, Международный день мира, Рождество Пресвятой Богородицы, День воспитателя, Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии и так далее.

В сентябре 22 рабочих и 8 выходных дней. Украинцы будут работать 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 и 27-30 сентября. Отдохнуть получится по субботам и воскресеньям, а именно: 4-5; 11-12; 18-19 и 25-26 сентября.

Список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в сентябре 2021 года.

1 сентября – День знаний

2 сентября – День окончания Второй мировой войны, День нотариата

3 сентября - День прощанья, День, когда горят костры рябин

5 сентября – Международный день благотворительности

6 сентября – День предпринимателя, Рош-ха Шана (еврейский Новый год)

8 сентября – Международный день грамотности и День солидарности журналистов.

9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств

11 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта

12 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День памяти жертв фашизма

13 сентября – День программиста

15 сентября – Международный день демократии, а также День HR-менеджера

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя

17 сентября – День спасателя Украины

18 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника

19 сентября – День работника леса, Всенародный день отца и День рождения смайлика

20 сентября – День рекрутера

21 сентября – Международный день мира, а православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы

22 сентября – День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, День осеннего равноденствия

26 сентября – Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, День машиностроителя, День воспитателя и дошкольных работников, Международный день глухих, а еще Всемирный день контрацепции

27 сентября – Всемирный день туризма, а православные отмечают Воздвижение креста Господня

28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации и Всемирный день борьбы против бешенства

29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, Всемирный день сердца и День отоларинголога

30 сентября – Всемирный день моря, День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

А следующие большие каникулы ожидаются в октябре - на День защитников и защитниц Украины. Длинные выходные продлятся 4 дня - с 14 по 17 октября. Еще два периода четырехдневных каникул будут в 2022 году - на 8 марта и на День Конституции.

Кроме того, учитывая, что 31 декабря 2021 и 7 января 2022 - пятница, на новогодние праздники будут две серии длинных выходных минимум по три дня (если правительство переносами не превратит их в 4-дневные) - с 31 декабря по 2 января и с 7 по 9 января. Католическое рождество в декабре-2021 тоже не подведет: 25 декабря - это суббота, и понедельник, 27 декабря, должен стать выходным днем - еще три дня каникул.

Ранее сообщалось, что с июля 2022 и далее в Украине может появиться еще один выходной день. Владимир Зеленский предложил депутатам сделать таковым новый государственный праздник - День украинской государственности.