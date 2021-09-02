Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.01
USD
27.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 августа 21, 20:49
Украинцы могут ездить в 35 стран ЕС: правила въезда
аэропорт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Список государств, которые разрешили путешествия для наших граждан.

Для украинцев открыли свои границы 35 стран Европейского Союза. Из них - три государства разрешили въезд иностранцам без теста на коронавирус или сертификата вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

- МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии. Правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом, детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно обнародованной МИД инфографике, без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации украинцам доступен въезд в Албанию, Эстонию и Испанию. Тем временем для въезда в Исландию и Чехию необходимо предоставить только COVID-сертификат.

Еще 30 стран пропустят украинцев, имеющих ПЦР-тест или сертификат вакцинации:

Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция.

В то же время в ведомстве отметили, что перед поездками в страны ЕС украинцам необходимо уточнить, что правила въезда в страны не изменились. Также могут возникнуть определенные нюансы - прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом и прочее.

Украинцам разрешили въезд в 35 стран ЕС. Фото: МИД
kp.ua
Ещё по теме:
Чехия отправлять пациентов с коронавирусом в больницы Польши
Может ли Путин начать еще одно вторжение?
Мировые лидеры призвали страны подписать договор о пандемии
Главы МИД Бельгии, Нидерландов посетили КПВВ "Счастье". ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский о встрече с Байденом: нормальный мужской разговор
noimageВ Горловке двое детей ранены при российском обстреле
noimageЗеленский презентовал план трансформации Украины
noimageЗеленский начнет разговор с Байденом с Донбасса
noimageВ Крыму заявили о рекордном туристическом сезоне
Лента новостей