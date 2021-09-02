Украинцы могут ездить в 35 стран ЕС: правила въезда

Для украинцев открыли свои границы 35 стран Европейского Союза. Из них - три государства разрешили въезд иностранцам без теста на коронавирус или сертификата вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
- МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии. Правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом, детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Согласно обнародованной МИД инфографике, без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации украинцам доступен въезд в Албанию, Эстонию и Испанию. Тем временем для въезда в Исландию и Чехию необходимо предоставить только COVID-сертификат.
Еще 30 стран пропустят украинцев, имеющих ПЦР-тест или сертификат вакцинации:Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция.
В то же время в ведомстве отметили, что перед поездками в страны ЕС украинцам необходимо уточнить, что правила въезда в страны не изменились. Также могут возникнуть определенные нюансы - прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом и прочее.
Украинцам разрешили въезд в 35 стран ЕС. Фото: МИД