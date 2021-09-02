Украинцы могут ездить в 35 стран ЕС: правила въезда

Для украинцев открыли свои границы 35 стран Европейского Союза. Из них - три государства разрешили въезд иностранцам без теста на коронавирус или сертификата вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

- МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии. Правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом, детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно обнародованной МИД инфографике, без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации украинцам доступен въезд в Албанию, Эстонию и Испанию. Тем временем для въезда в Исландию и Чехию необходимо предоставить только COVID-сертификат.

Еще 30 стран пропустят украинцев, имеющих ПЦР-тест или сертификат вакцинации:

В то же время в ведомстве отметили, что перед поездками в страны ЕС украинцам необходимо уточнить, что правила въезда в страны не изменились. Также могут возникнуть определенные нюансы - прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом и прочее.