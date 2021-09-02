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Новости
Украина
1 сентября 21, 10:58
Украина и США договорились об оборонной стратегии
Украина и США
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В присутствии президента Зеленского в Вашингтоне был подписан документ о стратегической основе оборонного партнерства.
Представители Украины и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне.

"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства", - заявил президент Украины, добавив, что для Украины очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ.

Как сообщалось, Зеленский 31 августа начал визит в США. Завтра он проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом. Изначально встреча планировалась 30 августа, но потом дважды переносилась на день - из-за вывода американских войск из Афганистана.

Источник: https://korrespondent.net/
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