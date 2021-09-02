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Новости
Украина
1 сентября 21, 11:06
США поставят Украине Javelin - Пентагон
Javelin
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Военная помощь Киеву необходима, чтобы лучше защититься от российской агрессии, подчеркнул глава оборонного ведомства.
Новый пакет военной помощи США Украине на 60 миллионов долларов включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне во вторник, 31 августа.

"Как вам известно, президент Байден одобрил новый пакет военной помощи на 60 миллионов долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии", - сказал министр обороны.

Также он напомнил, что с 2014 года Штаты выделили Украине более 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии.

В то же время агентство АР информирует, что администрация президента США Джо Байдена объяснила Конгрессу необходимость нового пакета военной помощи Киеву.

"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - цитирует издание сообщение Белого дома.

Как известно, украинский лидер находится в США с официальным визитом. Накануне он провел переговоры с Остином, после которых стороны подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства.

Источник: https://korrespondent.net/
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