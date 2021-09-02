США поставят Украине Javelin - Пентагон

Новый пакет военной помощи США Украине на 60 миллионов долларов включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне во вторник, 31 августа.





"Как вам известно, президент Байден одобрил новый пакет военной помощи на 60 миллионов долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии", - сказал министр обороны.





Также он напомнил, что с 2014 года Штаты выделили Украине более 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии.





В то же время агентство АР информирует, что администрация президента США Джо Байдена объяснила Конгрессу необходимость нового пакета военной помощи Киеву.





"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - цитирует издание сообщение Белого дома.





Как известно, украинский лидер находится в США с официальным визитом. Накануне он провел переговоры с Остином, после которых стороны подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства.



