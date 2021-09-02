Зеленский обсудил с главой ВБ земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе двухдневного визита в США провел переговоры с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Об этом говорится в сообщении украинского лидера, обнародованном в ночь на среду, 1 сентября, на его странице в Twitter.





Стороны обсудили, в частности, поддержку аграрного сектора Украины и участие финучреждения в реализации инфраструктурных проектов в стране.





"Обсудили с Дэвидом Малпассом земельную реформу, ирригацию и развитие аграрного сектора, который Всемирный банк готов поддерживать. Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора", - написал Зеленский.





В свою очередь Малпасс призвал украинские власти добиваться дальнейшего прогресса в деле приватизации государственных предприятий.





"Малпасс и Зеленский обсудили программу срочных реформ в Украине, включая реформы в земельном, энергетическом, финансовом и сельскохозяйственном секторах. Малпасс отметил текущий прогресс в области земельной реформы и энергетического сектора. Малпасс также призвал продолжать реформирование государственных предприятий и добиваться дальнейшего прогресса в их приватизации", - сообщила пресс-служба ВБ.





Напомним, накануне украинский лидер также провел встречи с главой NASA Биллом Нельсоном, министром энергетики США Дженнифер Гренхольм и главой Пентагона Ллойдом Остином.





Кроме того, Зеленский с супругой Еленой посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 года в центре Вашингтона, и возложили к его подножию символические снопики пшеницы.



