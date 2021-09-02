Арестович предложил переименовать Украину

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется. Об этом шла речь в интервью Арестовича журналисту Роману Цимбалюку в YouTube, обнародованном во вторник, 31 августа.





По словам спикера, Россия украла историю и присвоила ее себе. Поэтому Украина борется за наследие Киевской Руси и одерживает внушительные победы на международном уровне.





"Перехват наследства Киевской Руси - это главное, что нам нужно сделать. Это намного важнее танков. Пока мы движемся в правильном направлении", - сказал он.





Чтобы достичь цели, Арестович предложил изменить название Украины.





"Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно, например, русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война. Так чтоб потроллить по-настоящему, русько-российская. Русь - это мы… Русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", - объяснил советник свою идею.





Напомним, ранее Арестович предложил узаконить в Украине понятия "русский" и "российский". Он заявил, что "русский язык кодифицирован в Украине" и что "это наш исторический язык - так же, как и украинский".



