Оборонное соглашение Украины и США: детали

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 31 августа, в Вашингтоне заключено рамочное соглашение между отечественным Минобороны и Пентагоном, которое предусматривает существенное усиление сотрудничества между двумя государствами в сфере обороны. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.





Так, определены такие цели договоренности:





- подтверждение непоколебимой поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке страны;





- определение дальнейших шагов взаимодействия оборонных ведомств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности, прогресса на пути совместимости с НАТО и содействие региональной безопасности;





- подтверждение постоянной поддержки права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в частности в стремлении Украины ко вступлению в НАТО.





Чтобы достичь указанных целей до декабря 2026 года, двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на таких принципах:





- двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка США, включая полноценную программу тренировок и учений, которые эффективно помогают Украине противодействовать российской агрессии;





- проведение Украиной реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО, содействие выполнению положений стратегии развития оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;





- углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности;





- усиление сотрудничества в области кибербезопасности;





- более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ.





Кроме того, правительства Украины и США подписали соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. Этот документ создает условия для внедрения в Украине передовых оборонных технологий, модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций США и предусматривает проведение тестирований украинского вооружения с использованием оборудования и технологий, которых нет в стране.



