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Новости
Украина
1 сентября 21, 11:16
Оборонное соглашение Украины и США: детали
договор
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Документ предусматривает, в частности, проведение Украиной реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО.
В присутствии президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 31 августа, в Вашингтоне заключено рамочное соглашение между отечественным Минобороны и Пентагоном, которое предусматривает существенное усиление сотрудничества между двумя государствами в сфере обороны. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Так, определены такие цели договоренности:

- подтверждение непоколебимой поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке страны;

- определение дальнейших шагов взаимодействия оборонных ведомств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности, прогресса на пути совместимости с НАТО и содействие региональной безопасности;

- подтверждение постоянной поддержки права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в частности в стремлении Украины ко вступлению в НАТО.

Чтобы достичь указанных целей до декабря 2026 года, двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на таких принципах:

- двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка США, включая полноценную программу тренировок и учений, которые эффективно помогают Украине противодействовать российской агрессии;

- проведение Украиной реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО, содействие выполнению положений стратегии развития оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

- углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности;

- усиление сотрудничества в области кибербезопасности;

- более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ.

Кроме того, правительства Украины и США подписали соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. Этот документ создает условия для внедрения в Украине передовых оборонных технологий, модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций США и предусматривает проведение тестирований украинского вооружения с использованием оборудования и технологий, которых нет в стране.

Источник: https://korrespondent.net/
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