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Новости
Украина
1 сентября 21, 11:24
Вашингтон и Киев установят линию защищенной связи
США,Украина
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Соответствующий договор заключили Администрация Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины и Госдепартамент США.
В США украинское и американское правительства подписали соглашение об установлении линии защищенной связи. Об этом во вторник, 31 августа, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Так, соответствующий договор заключили Администрация Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США.

"Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном", - указано в сообщении.

Кроме того, достигнутая договоренность отвечает общим украинско-американским интересам по укреплению мира и международной безопасности, способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями их функций.

Источник: https://korrespondent.net/
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