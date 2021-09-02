Вашингтон и Киев установят линию защищенной связи

В США украинское и американское правительства подписали соглашение об установлении линии защищенной связи. Об этом во вторник, 31 августа, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.





Так, соответствующий договор заключили Администрация Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США.





"Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном", - указано в сообщении.





Кроме того, достигнутая договоренность отвечает общим украинско-американским интересам по укреплению мира и международной безопасности, способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями их функций.



