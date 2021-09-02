Эвакуации из Афганистана просят около 200 украинцев

Еще около 200 граждан Украины по состоянию на 31 августа просят эвакуировать их из Афганистана. Но ситуация с количеством желающих постоянно меняется. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии Громадському в среду, 1 сентября.





"Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", – заявил министр.





Кулеба отметил, что в Афганистане оставляются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда – это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.





Також он сообщил, что к Украине обратились четыре государства за помощью с эвакуацией своих граждан из Афганистана.





Накануне в МИД Украины сообщили, что продолжат эвакуацию из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения граждан власть может скорректировать в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.





Украина уже организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.



