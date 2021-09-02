На Донбассе за сутки восемь обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 1 сентября.





Так, в направлении Широкиного враг обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





У Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.





Вблизи Нью-Йорка незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.





Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12. Также сепаратисты совершили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, пострадавших среди местного населения нет.





У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.





Отмечается, что боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.





"По состоянию на 7:00 утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе.



