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Новости
Украина
1 сентября 21, 11:29
На Донбассе за сутки восемь обстрелов, потерь нет
Донбасс
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Сепаратисты совершили обстрел окрестностей Красногоровки из минометов 120-го калибра, отметили в штабе.
За минувшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 1 сентября.

Так, в направлении Широкиного враг обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Нью-Йорка незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12. Также сепаратисты совершили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, пострадавших среди местного населения нет.

У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

"По состоянию на 7:00 утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе.

Источник: https://korrespondent.net/
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