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Новости
Украина
1 сентября 21, 11:30
В Украине резкий скачок заболеваемости COVID-19
COVID-19
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.
В Украине за прошедшие сутки выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 1 сентября.

"Среди новых заболевших детей – 153, медработников – 52. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 874 человека; летальных случаев – 44; выздоровели – 925 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 288 371 человек, выздоровело 2 208 865, летальных случаев – 53 833.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:

Киев - 268
Винницкая область - 34
Волынская - 35
Днепропетровская - 108
Донецк - 139
Житомирская - 63
Закарпатская - 24
Запорожская - 58
Ивано-Франковская - 81
Киевская - 70
Кировоградская - 15
Луганская - 115
Львовская - 121
Николаевская - 33
Одесская - 103
Полтавская - 28
Ровенская - 65
Сумская - 43
Тернопольская - 73
Харьковская - 177
Херсонская - 120
Хмельницкая - 93
Черкасская - 49
Черновицкая - 128
Черниговская - 32

Источник: https://korrespondent.net/
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