Зеленский обсудил Донбасс с главой Пентагона

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США провел встречу с министром обороны этой страны Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в среду, 1 сентября.





Указано, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, которая остается напряженной, несмотря на усилия по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением РФ военных учений Запад-2021.





Также Зеленский и Остин обсудили перспективы развития сотрудничества для противодействия агрессивной политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах.





"Ситуация в Черном море требует ответа в виде коллективной безопасности", – цитирует Зеленского пресс-служба.





В свою очередь, Остин подтвердил, что США приняли решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в объеме $60 млн, включая закупки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.





Президент Украины отметил, что США являются надежным партнером в сфере безопасности, и поблагодарил за неизменную поддержку в вопросах предоставления ежегодной помощи Украине.





Зеленский также отметил, что настроен на реформирование украинской оборонной промышленности и всесторонне поддерживает корпоратизации оборонных предприятий.





Кроме того, президент поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию украинских военных и ветеранов. Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку США в развитии сети лечебно-реабилитационных центров для украинских защитников.



