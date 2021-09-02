За сутки вакцинировались более 150 тысяч украинцев

В Украине за сутки против коронавируса вакцинировано 157 049 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.





Отмечается, что одну дозу получили 54 355 человек, полностью иммунизированы 102 694 человека".





В течение суток работала 981 мобильная бригада, 2 962 пункта прививки, 327 центров вакцинации.





С начала прививочной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу - 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 825 401 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).



