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Новости
Украина
1 сентября 21, 11:40
В Крыму заявили о рекордном туристическом сезоне
Крым
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Только за три летних месяца в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в полтора раза больше, чем за лето 2020 года, утверждает Сергей Аксенов.
Туристический поток в аннексированный Крым в 2021 году уже превысил 7 млн человек. Это рекорд за постсоветский период. Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook в среду, 1 сентября.

"По данным "министерства курортов и туризма" республики, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019-го на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов", – написал он.

По данным Аксенова, именно за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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