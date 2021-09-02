В Крыму заявили о рекордном туристическом сезоне

Туристический поток в аннексированный Крым в 2021 году уже превысил 7 млн человек. Это рекорд за постсоветский период. Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook в среду, 1 сентября.





"По данным "министерства курортов и туризма" республики, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019-го на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов", – написал он.





По данным Аксенова, именно за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года.



