Зеленский начнет разговор с Байденом с Донбасса

Встречу с президентом США Джо Байденом, которая состоится в среду, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский начнет с вопроса оккупированных Донбасса и Крыма, сообщает Суспильне.





"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - сказал Зеленский, отметив, что планирует начать встречу с обсуждения вопросов Крыма и Донбасса.





Также на встрече планируют обсудить тему инвестиций. "Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины", - сказал Зеленский.





Кроме того, на встрече будут говорить о Северном потоке-2.





"У нас есть больной вопрос Северный поток-2. Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего Северного потока-2, мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", - сказал Зеленский, подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против России.



