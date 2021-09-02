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Новости
Украина
1 сентября 21, 22:00
В Горловке двое детей ранены при российском обстреле
Горловка
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При обстреле российскими войсками на временно оккупированной части Донецкой области - в Горловке - пострадали дети семи и десяти лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом, оккупационные "власти" уже обвинили в обстрелах украинских военных.

Инцидент произошел вечером 28 августа, а сегодня, 1 сентября, факт ранения подтвердили в ОБСЕ. У старшего ребенка - мальчика - ранение левой лопатки, ушибы и отек от воздействия ударной волны, а у младшей девочки ушибы. В больнице их состояние оценили как средней тяжести.

Как отметил глава пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, учитывая то, что этот обстрел велся из временно оккупированной Горловки, из жилого сектора, ответный огонь украинские военные не вели.

"Это - создание информационного шума для того, чтобы прикрыть свои собственные преступления, собственные обстрелы, которые они осуществляют из жилого сектора, пытаясь навредить жизни и здоровью наших военнослужащих и иногда, к сожалению, гражданских жителей. И хочу еще раз повторить, что они нас обвиняют, что якобы мы применили минометы. Еще раз напоминаю, что ни одно оружие, которое у нас есть в наличии, я имею в виду минометы, не имеет достаточной мощности", - подчеркнул Саранцев.
censor.net.ua
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