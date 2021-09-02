Зеленский о встрече с Байденом: нормальный мужской разговор

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен результатом встречи с главной США Джо Байденом. Об этом глава нашей страны заявил во время брифинга, транслируемого "Общественной студией"

- Я не знаю, возникла химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла 2 часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога, - отметил Зеленский.

Он добавил, что переговоры прошли в "нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере", но в "нормальной мужской беседе".

- Считаю, что в Украине достаточно энергии, чтобы всех толкать вперед, и это важно. От президента слышал только приятные слова... Я доволен результатом, когда он есть... Он (Байден – ред.) понимает большие шаги (Украина – ред.) по реформам... Я доволен, что на уровне президента США видят позитив, - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что со стороны США к Украине, к нему лично и к его команде (Офису президента) негатива не было вовсе: "0, ни одного аспекта, ни слова". Президент добавил, что забыл обсудить во время встречи с американским коллегой вопрос его возможного ответного визита в Украину.

- Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США, - заявил он,

Встреча лидеров стран прошла 1 сентября в Вашингтоне. По ее итогам стороны сделали совместное заявлением, отметив, что он договорились о стратегическом партнерстве стран в таких сферах, как:

- оборона борьба с коронавирусом,

- энергобезопасность и других.







31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон и провел восемь встреч, в частности в NASA, Пентагоне, Минэнергетики США. Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. В МИД говорят – визит "проходит успешно".





Сегодня, 2 сентября, Зеленский посетит Калифорнию.

