Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.01
USD
27.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 сентября 21, 09:47
Зеленский о встрече с Байденом: нормальный мужской разговор
Зеленский, встреча, Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По словам главы Украины, он слышал во время диалога с лидером США "только приятные слова".

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен результатом встречи с главной США Джо Байденом. Об этом глава нашей страны заявил во время брифинга, транслируемого "Общественной студией"

- Я не знаю, возникла химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла 2 часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога, - отметил Зеленский.

Он добавил, что переговоры прошли в "нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере", но в "нормальной мужской беседе".

- Считаю, что в Украине достаточно энергии, чтобы всех толкать вперед, и это важно. От президента слышал только приятные слова... Я доволен результатом, когда он есть... Он (Байден – ред.) понимает большие шаги (Украина – ред.) по реформам... Я доволен, что на уровне президента США видят позитив, - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что со стороны США к Украине, к нему лично и к его команде (Офису президента) негатива не было вовсе: "0, ни одного аспекта, ни слова". Президент добавил, что забыл обсудить во время встречи с американским коллегой вопрос его возможного ответного визита в Украину.

- Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США, - заявил он,

Встреча лидеров стран прошла 1 сентября в Вашингтоне. По ее итогам стороны сделали совместное заявлением, отметив, что он договорились о стратегическом партнерстве стран в таких сферах, как:

- безопасность, 
- оборона борьба с коронавирусом, 
- энергобезопасность и других.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон и провел восемь встреч, в частности в NASA, Пентагоне, Минэнергетики США. Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. В МИД говорят – визит "проходит успешно". 

Сегодня, 2 сентября, Зеленский посетит Калифорнию.
kp.ua
Ещё по теме:
В ОП прокомментировали встречу Байдена и Путина
Байден откладывает визит Зеленского в США: что известно
У Зеленского отрицают перенос встречи с Байденом
Почему Байден перенес встречу с Зеленским
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Горловке двое детей ранены при российском обстреле
noimageЗеленский презентовал план трансформации Украины
noimageЗеленский начнет разговор с Байденом с Донбасса
noimageВ Крыму заявили о рекордном туристическом сезоне
noimageЗа сутки вакцинировались более 150 тысяч украинцев
Лента новостей