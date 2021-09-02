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Новости
Украина
2 сентября 21, 11:07
В Киеве усилят контроль за карантинными ограничениями
карантин
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Разъяснительные мероприятия по факту - не очень эффективны, нередко игнорируются или нарушаются, а "люди действительно уже забыли, что такое болезнь", отметил Рубан.
В Киеве усилят контроль за выполнением карантинных правил, а на улицы столицы снова выйдут мобильные группы контроля за противоэпидемическим режимом, так как "разъяснительные работы не приносят ощутимого результата". Об этом в среду, 1 сентября рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала Украина 24.

По его словам, в первую очередь работа таких групп возобновится в учебных заведениях - в школах и ВУЗах, где с сегодняшнего дня стартовал учебный год.

Рубан отметил, что сейчас каждая школа обладает алгоритмом действий в случае выявления зараженных COVID-19.

Также он обратил внимание на важность максимально проводить вакцинацию, особенно пока Киев относится к "зеленой" зоне карантина.

"Это нужно компилировать с обучением, организовывать пропаганду вакцинации, говорить о мерах, которые должны быть обязательно - дистанция, масочный режим в отдельных группах и ежедневный контроль состояния здоровья", - добавил руководитель столичной Госпродпотребслужбы.

Он подчеркнул, что в Киеве фиксируется незначительное увеличение заболеваемости. Но в двух регионах Украины зафиксирован возможный переход в "желтую" зону, которая будет в будущем и в Киеве.

"Необходимо повысить ответственность и администраций, и родителей детей", - сказал чиновник.

Работу мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом, по поручению мэра столицы, возобновят со следующей недели, добавил Рубан.

Источник: https://korrespondent.net/
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