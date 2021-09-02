В Киеве усилят контроль за карантинными ограничениями

В Киеве усилят контроль за выполнением карантинных правил, а на улицы столицы снова выйдут мобильные группы контроля за противоэпидемическим режимом, так как "разъяснительные работы не приносят ощутимого результата". Об этом в среду, 1 сентября рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала Украина 24.





По его словам, в первую очередь работа таких групп возобновится в учебных заведениях - в школах и ВУЗах, где с сегодняшнего дня стартовал учебный год.





Рубан отметил, что сейчас каждая школа обладает алгоритмом действий в случае выявления зараженных COVID-19.





Также он обратил внимание на важность максимально проводить вакцинацию, особенно пока Киев относится к "зеленой" зоне карантина.





"Это нужно компилировать с обучением, организовывать пропаганду вакцинации, говорить о мерах, которые должны быть обязательно - дистанция, масочный режим в отдельных группах и ежедневный контроль состояния здоровья", - добавил руководитель столичной Госпродпотребслужбы.





Он подчеркнул, что в Киеве фиксируется незначительное увеличение заболеваемости. Но в двух регионах Украины зафиксирован возможный переход в "желтую" зону, которая будет в будущем и в Киеве.





"Необходимо повысить ответственность и администраций, и родителей детей", - сказал чиновник.





Работу мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом, по поручению мэра столицы, возобновят со следующей недели, добавил Рубан.



