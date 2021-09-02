Кулеба дал оценку встрече Зеленского и Байдена

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена длилась вдвое дольше запланированного времени. Об этом в среду, 1 сентября, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.





По его мнению, это говорит о том, что лидеры государств вывели отношения двух стран на новый уровень.





Глава МИД отметил, что впереди у сторон много работы в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства.





"Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", - написал он.



