Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.95
USD
26.97
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 сентября 21, 11:09
Кулеба дал оценку встрече Зеленского и Байдена
Дмитрий Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден надеется в будущем вновь посетить Украину.
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена длилась вдвое дольше запланированного времени. Об этом в среду, 1 сентября, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его мнению, это говорит о том, что лидеры государств вывели отношения двух стран на новый уровень.

Глава МИД отметил, что впереди у сторон много работы в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства.

"Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", - написал он.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кулеба рассказал, о чем будут говорить Зеленский и Байден
Президент встретился с премьером Грузии
В ОП прокомментировали перенос встречи Зеленского и Байдена
Зеленский озвучил ожидания от поездки в США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Экс-руководитель банка пойдет под суд за миллионную растрату
noimageЗеленский оценил встречу с Байденом: Продуктивная
noimageВ Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов
noimageЗа сутки вакцинировано более 119 тысяч украинцев
noimageВ Украине третьи сутки растет число COVID-больных
Лента новостей