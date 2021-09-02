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Новости
Украина
2 сентября 21, 11:12
Зеленский обсудил с Байденом Крым
Владимир Зеленский и Джо байден
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Вопрос Крыма сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время встречи, отметил украинский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с Джо Байденом о Крыме. В частности они обсудили Крымскую платформу. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает телеканал Украина 24.

Президент отметил, что вопрос сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время встречи.

"Много раз звучало слово Крым. Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформе. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный. По деоккупации, вопрос пленных", - заявил он.

Оценивая в общем встречу с Байденом Зеленский отметил, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

"Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе. От президента слышал только приятные слова. Я доволен результатом, когда он есть", - отметил Зеленский. 

Источник: https://korrespondent.net/
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