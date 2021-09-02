Зеленский обсудил с Байденом Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с Джо Байденом о Крыме. В частности они обсудили Крымскую платформу. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает телеканал Украина 24.





Президент отметил, что вопрос сложный, поэтому он поднимался несколько раз во время встречи.





"Много раз звучало слово Крым. Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформе. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный. По деоккупации, вопрос пленных", - заявил он.





Оценивая в общем встречу с Байденом Зеленский отметил, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".





"Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе. От президента слышал только приятные слова. Я доволен результатом, когда он есть", - отметил Зеленский.



