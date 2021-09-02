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Украина
2 сентября 21, 11:24
На Донбассе 14 обстрелов, ранены два бойца
Донбасс
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Противник применял против ВСУ минометы 120-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За минувшие сутки и с начала нынешних суток сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 2 сентября.

Так, в направлении Золотого-4 враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

По состоянию на 7:00 утра четверга зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе заверили, что ВСУ открывали ответный огонь по позициям противника. Обо всех фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Источник: https://korrespondent.net/
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