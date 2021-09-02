На Донбассе 14 обстрелов, ранены два бойца

За минувшие сутки и с начала нынешних суток сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 2 сентября.





Так, в направлении Золотого-4 враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.





У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.





Вблизи Новозвановки незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.





В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.





По состоянию на 7:00 утра четверга зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





В штабе заверили, что ВСУ открывали ответный огонь по позициям противника. Обо всех фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.



