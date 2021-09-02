В Украине третьи сутки растет число COVID-больных

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 477 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Прирост продолжается третьи сутки подряд, сообщает Минздрав в четверг, 2 сентября.
"Среди новых заболевших детей – 179, медработников – 36. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 787 человек; летальных случаев – 44; выздоровели – 889 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 290 848 человек, выздоровело 2 209 754, летальных случаев – 53 877.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:
Киев - 309
Винницкая - 86
Волынская - 45
Днепропетровская - 117
Донецкая - 100
Житомирская - 77
Закарпатская - 21
Запорожская - 66
Ивано-Франковская - 102
Киевская - 70
Кировоградская - 24
Луганская - 114
Львовская - 183
Николаевская - 36
Одесская - 139
Полтавская - 96
Ровенская - 40
Сумская - 53
Тернопольская - 107
Харьковская - 224
Херсонская - 103
Хмельницкая - 62
Черкасская - 77
Черновицкая - 148
Черниговская - 78