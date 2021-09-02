В Украине третьи сутки растет число COVID-больных

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 477 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Прирост продолжается третьи сутки подряд, сообщает Минздрав в четверг, 2 сентября.





"Среди новых заболевших детей – 179, медработников – 36. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 787 человек; летальных случаев – 44; выздоровели – 889 человек", – говорится в сообщении.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 290 848 человек, выздоровело 2 209 754, летальных случаев – 53 877.





Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:





Киев - 309

Винницкая - 86

Волынская - 45

Днепропетровская - 117

Донецкая - 100

Житомирская - 77

Закарпатская - 21

Запорожская - 66

Ивано-Франковская - 102

Киевская - 70

Кировоградская - 24

Луганская - 114

Львовская - 183

Николаевская - 36

Одесская - 139

Полтавская - 96

Ровенская - 40

Сумская - 53

Тернопольская - 107

Харьковская - 224

Херсонская - 103

Хмельницкая - 62

Черкасская - 77

Черновицкая - 148

Черниговская - 78



