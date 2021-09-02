За сутки вакцинировано более 119 тысяч украинцев

В Украине за сутки 1 сентября иммунизировано 119 022 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.





Отмечается, что одну дозу получили 38 353 человека, полностью иммунизированы – 80 669 человек.





В течение суток работала 906 мобильных бригад, 2 827 пунктов прививки, 330 центров вакцинации.





С начала прививочной кампании привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу – 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).





Всего проведено 9 358 193 прививки.



