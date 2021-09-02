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Новости
Украина
2 сентября 21, 11:28
В Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов
Укрзализныця
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В Украине задерживается ряд поездов. Причиной сбоя стали сложные погодные условия и технические перебои.
В Украине из-за сложных погодных условий и технических перебоев задерживается ряд поездов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Задерживаются поезда:

№274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
№82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
№49 Киев - Трускавец (2 часа);
№791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
№12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
№108 Одесса - Ужгород (1 час);
№38 Запорожье - Киев (1 час);
№26 Одесса - Рахов (40 минут);
№11 Львов - Одесса (40 минут).

Источник: https://korrespondent.net/
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