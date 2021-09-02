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Новости
Украина
2 сентября 21, 11:58
Зеленский оценил встречу с Байденом: Продуктивная
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Встреча президентов Украины и США длилась два часа вместо одного, говорит Зеленский. Он остался ей доволен.
Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен результатом встречи с американским коллегой Джо Байденом. 

"Доволен нашим визитом. Около 20 документов будут подписаны в рамках визита. Отдельно проговаривали энергетической безопасности, по имплементации Северного потока-2. Оборонная поддержка, кроме заключенного соглашения, вопрос безопасности на Черноморском побережье", - рассказал президент.

"Я не знаю, возникла ли "химия". Но то, что вместо часа встреча продолжалась два, свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога. Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре", - добавил Зеленский.

Он отметил, что услышал от Байдена положительную оценку реформ, которые реализуются в Украине.

"Особенно отметил земельный, судебную реформу. Все видят инфраструктурные изменения в Украине и тот или иной результат. Я доволен, что на уровне Президента США видят позитив", - отметил президент.

По словам Зеленского, со стороны Байдена не прозвучало ни одного негатива в отношении него и его команды. 

При этом президент признался, что забыл пригласить Байдена в Украину.

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи. Надо было проговорить поподробнее насчет визита президента Соединенных Штатов... Но до этого наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали насчет визита. Я думаю, что президент приедет в Украину, это будет, мне кажется, седьмой визит, он много раз был в Украине... Мне кажется, шесть раз. Тем не менее - это много", - сказал Зеленский.

Отметим, после встречи с Байденом Зеленский прилетел в Калифорнию, где проведет ряд встреч.

Источник: https://korrespondent.net/
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