Экс-руководитель банка пойдет под суд за миллионную растрату

Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков за растрату средств учреждения и их легализацию. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.





По данным следствия, руководитель банка по предварительному сговору с должностными лицами финучреждения в течение 2014 года растратил 476, 7 млн. грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.





Впоследствии часть средств - 174, 5 млн. грн он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.



