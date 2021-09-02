Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.95
USD
26.97
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 сентября 21, 12:01
Экс-руководитель банка пойдет под суд за миллионную растрату
Офис генпрокурора
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Руководитель банка по предварительному сговору с должностными лицами финучреждения в течение 2014 года растратил 476, 7 млн. грн средств банка.
Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков за растрату средств учреждения и их легализацию. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель банка по предварительному сговору с должностными лицами финучреждения в течение 2014 года растратил 476, 7 млн. грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.

Впоследствии часть средств - 174, 5 млн. грн он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
НБУ определил критерии важности платежных систем
НБУ исключил из Госреестра 27 финансовых учреждений
Курс гривны значительно снизился
Зеленский утвердил новые требования к работе коллекторов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский оценил встречу с Байденом: Продуктивная
noimageВ Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов
noimageЗа сутки вакцинировано более 119 тысяч украинцев
noimageВ Украине третьи сутки растет число COVID-больных
noimageНа Донбассе 14 обстрелов, ранены два бойца
Лента новостей