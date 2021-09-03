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Новости
Украина
3 сентября 21, 07:36
В РФ требуют эмбарго на поставку оружия Украине
оружие
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Международное сообщество должно добиваться введения запрета на поставку вооружений в Украину, заявила Захарова.
В МИД России заявляют о необходимости ввести эмбарго на поставку оружия Украине. С таким заявлением в четверг, 2 сентября, выступила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны в Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население", - сказала она.

Также она прокомментировала решение США выделить Украине 60 млн долларов на военную помощь. По ее словам, такие действия "направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве".

"Это непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и ведет к эскалации боевых действий", - заявила Захарова.

Она сравнила это решение с предложением сахара больному диабетом.

Источник: https://korrespondent.net/
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