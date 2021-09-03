В РФ требуют эмбарго на поставку оружия Украине

В МИД России заявляют о необходимости ввести эмбарго на поставку оружия Украине. С таким заявлением в четверг, 2 сентября, выступила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.





"Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны в Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население", - сказала она.





Также она прокомментировала решение США выделить Украине 60 млн долларов на военную помощь. По ее словам, такие действия "направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве".





"Это непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и ведет к эскалации боевых действий", - заявила Захарова.





Она сравнила это решение с предложением сахара больному диабетом.



