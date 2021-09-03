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Новости
Украина
3 сентября 21, 07:40
Нацсовет наложил санкции на ряд украинских телеканалов
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Интеру назначена очередная внеплановая проверка, а телеканал НАШ намерены лишить лицензии.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наложил санкции на несколько украинских телеканалов и радиостанций из-за нарушений, допущенных в их эфире или связанных с нарушением их программной концепции. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что под санкции попали телеканалы Интер, НАШ, МАКСИ-ТВ, а также радиостанция Радио Класс, в то время, как телеканалы Донетчина TV, Исландия, 5 канал и радиостанция и Країна ФМ получили предупреждения.

Так, телеканалу Интер назначена очередная внеплановая невыездная проверка из-за демонстрации советских фильмов с участием актеров, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

"За период с 9 по 29 августа в эфире телеканала транслировались 12 таких фильмов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка будет проводиться в период с 17 сентября по 1 октября. До 21 сентября лицензиат должен направить в адрес регулятора необходимые документы и материалы.

Кроме того, телеканалу НАШ могут аннулировать лицензию, поскольку он не устранил ранее обнаруженных нарушений, связанных с разжиганием ненависти в эфире транслируемых телепрограмм.

"Телеканал НАШ не устранил нарушений, за которые получил две штрафные санкции, и дальше распространяет в своих программах язык вражды, поэтому регулятор обратится в суд с иском об аннулировании лицензии", - сообщают в Нацсовете.

Там отмечают, что язык ненависти в эфире телеканала разжигали гости программ, в то время как ведущие не пытались "опровергать или критически отнестись ни к одному высказыванию гостя передачи, тем самым они не обеспечили предоставление объективной и полной информации зрителям".

"Они даже не пытались остановить высказывания, содержащие язык вражды и необъективную информацию. Наоборот они соглашались и провоцировали гостя на подобную риторику… Сотрудники телеканала НАШ проигнорировали обязанности и ответственность перед зрителями, перед обществом и не приняли никаких мер чтобы прекратить такие правонарушения во время прямой трансляции. В повторе передача транслировалась без изменений и редакционной модерации, и это имеет признаки умышленного предоставления ложной информации", - подчеркивают в Совете.

Отмечается также, что телеканал МАКСИ ТВ, который ретранслировал программы телеканала НАШ, должен будет заплатить более 230 тыс. грн штрафа.

Под санкции регулятора попал и телеканал Донетчина TV, которому объявлено предупреждение из-за несоблюдения порядка размещения логотипа и данных о производителе программ, программной концепции, а также рекламного законодательства.

Предупреждение от Нацсовета получили также телеканал ИСЛАНДИЯ, который не вел вещание на выделенных ему спутниковых частотах, 5 канал и радиостанция Країна ФМ, которые получили предупреждения из-за нарушений программы вещания в Дни памяти.

Кроме того, регулятор оштрафовал на 1800 грн радиостанцию Радио Класс за невыполнение доли песен в эфире, которые исполняются на украинском языке.

Источник: https://korrespondent.net/
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