Модернизация теплосети: ЕБРР дает Киеву €140 млн

Власти Киева направят 140 млн евро на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время подписания кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и договора гарантий, сообщает пресс-служба КГГА.





"Воплощение программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов - газа, электроэнергии и воды. Но главное - внедрение масштабных проектов модернизации позволит улучшить качество и надежность услуг для киевлян", - подчеркнул Кличко.





Он добавил, что проект позволит внедрить современные технологии в обновление системы централизованного теплоснабжения Киева.





Так, в рамках проекта, в частности, предусмотрена установка на ТЭЦ-6 новых когенерационных установок, которые по объемам выбросов в атмосферу будут соответствовать европейским стандартам. Будет осуществлена реконструкция неэффективных котельных, что также позволит снизить выбросы парниковых газов. Проект полностью соответствует политике ЕС и заявленным климатическим целям Украины.





Также проект предусматривает установку новой системы мониторинга и диспетчеризации (SCADA). Это единственная система контроля и сбора данных, в режиме реального времени, способная анализировать и контролировать работу всего энергокомплекса и отслеживать его производственные показатели.



