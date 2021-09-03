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Новости
Украина
3 сентября 21, 07:44
Модернизация теплосети: ЕБРР дает Киеву €140 млн
договор
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Проект позволит внедрить современные технологии в обновление системы централизованного теплоснабжения Киева.
Власти Киева направят 140 млн евро на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время подписания кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и договора гарантий, сообщает пресс-служба КГГА.

"Воплощение программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов - газа, электроэнергии и воды. Но главное - внедрение масштабных проектов модернизации позволит улучшить качество и надежность услуг для киевлян", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что проект позволит внедрить современные технологии в обновление системы централизованного теплоснабжения Киева.

Так, в рамках проекта, в частности, предусмотрена установка на ТЭЦ-6 новых когенерационных установок, которые по объемам выбросов в атмосферу будут соответствовать европейским стандартам. Будет осуществлена реконструкция неэффективных котельных, что также позволит снизить выбросы парниковых газов. Проект полностью соответствует политике ЕС и заявленным климатическим целям Украины.

Также проект предусматривает установку новой системы мониторинга и диспетчеризации (SCADA). Это единственная система контроля и сбора данных, в режиме реального времени, способная анализировать и контролировать работу всего энергокомплекса и отслеживать его производственные показатели.

Источник: https://korrespondent.net/
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