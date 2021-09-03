В августе Госбюджет перевыполнен на 2,4 млрд

Общий фонд госбюджета в августе перевыполнен по доходам на 2% или 2,4 млрд гривен. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает пресс-служба Минфина.





Отмечается, что в августе 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118,6 млрд гривен, месячная роспись на август выполнена на 102%, перевыполнение плана составило 2,4 млрд гривен.





В частности, по платежам от Государственной налоговой службы поступления составили 79,4 млрд гривен или 103,1% от росписи августа (+2,4 млрд гривен), в том числе:





- налога на доходы физических лиц и военного сбора – 11 млрд гривен;

- налога на прибыль предприятий – 36,9 млрд гривен;

- рентной платы за пользование недрами – 6,2 млрд гривен;

- акцизного налога с произведенных в Украине товаров – 6,1 млрд гривен;

- налога на добавленную стоимость – 15,3 млрд гривен (собрано 26,1 млрд, возмещено 10,8 млрд).





Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 36,4 млрд гривен, или 100,4% от росписи августа (+0,2 млрд гривен).





Из общей суммы поступлений 33,9 млрд гривен поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,4 млрд гривен – ввозной пошлины.





В целом в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2021 года поступило 700 млрд гривен, или 104,1% от росписи отчетного периода (+27,7 млрд гривен).





По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 409,9 млрд гривен, роспись на январь-август выполнена на 105,4% (+21 млрд гривен), Государственная таможенная служба – 244,1 млрд гривен, выполнение составило 103,5% (+8,3 млрд гривен).





Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за восемь месяцев 2021 года составили 221,4 млрд гривен, что на 7,7 млрд гривен превысило ожидаемые (плановые) показатели ГНС на соответствующий период.





Из указанной суммы 27,1 млрд гривен поступило в августе.





В то же время за январь-август 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 717,1 млрд гривен, или 91,6% от росписи отчетного периода. Таким образом Государственный бюджет в январе-августе 2021 года сведен с дефицитом 6 млрд гривен.





Общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 13,3 млрд гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 110,3 млрд гривен.



