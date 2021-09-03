Зеленский хочет обсуждать СП-2 в Нормандии - Ермак

Вопрос Северного потока-2 нужно обсуждать в нормандском формате, и президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к этим переговорам. Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.





При этом Ермак отметил, что роль американской стороны в нормандском процессе может быть очень весомой.





"Вопрос Северного потока-2 должен рассматриваться на уровне нормандского формата. И в связи с этим абсолютно логичным является участие в этих переговорах США, потому что мы готовы рассматривать Северный поток-2 только с точки зрения глобальной безопасности", - сказал он.





Ермак добавил, что Украина считает российский газопровод не бизнес-проектом, а геополитическим проектом, "который затрагивает вопросы национальной безопасности Украины".



