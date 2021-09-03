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Новости
Украина
3 сентября 21, 07:49
Зеленский хочет обсуждать СП-2 в Нормандии - Ермак
Владимир Зеленский
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Глава государства расценивает российский газопровод не бизнес-проектом, а геополитическим проектом, "который затрагивает вопросы национальной безопасности Украины".
Вопрос Северного потока-2 нужно обсуждать в нормандском формате, и президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к этим переговорам. Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

При этом Ермак отметил, что роль американской стороны в нормандском процессе может быть очень весомой.

"Вопрос Северного потока-2 должен рассматриваться на уровне нормандского формата. И в связи с этим абсолютно логичным является участие в этих переговорах США, потому что мы готовы рассматривать Северный поток-2 только с точки зрения глобальной безопасности", - сказал он.

Ермак добавил, что Украина считает российский газопровод не бизнес-проектом, а геополитическим проектом, "который затрагивает вопросы национальной безопасности Украины".

Источник: https://korrespondent.net/
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