Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.95
USD
26.97
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 сентября 21, 07:51
Четыре области не соответствуют зеленой зоне
COVID
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Луганской, Львовской, Одесской и Херсонской областях наблюдается рост динамики госпитализаций COVID-больных.
Все области Украины по состоянию на четверг, 2 сентября, находятся в зеленой зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в четырех регионах страны вне пределов нормы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в Луганской области наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель в регионе составляет 75,8%.

Кроме этого, во Львовской области также есть рост по этому показателю. По последним данным, динамика COVID-госпитализаций составляет в области 54,4%.

Также динамика уровня госпитализаций превышает норму и в Одесской области. Этот показатель пока остановился на отметке 70,2%.

Между тем, в Херсонской области наблюдается также неблагоприятная ситуация с COVID-госпитализациями. Сейчас этот показатель составляет 56,2%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.



Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине седьмая область перешла в "желтую" зону
МОЗ обновил карантинные зоны
Все области Украины в желтой зоне карантина
В Украине максимальный прирост COVID за три месяца
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Витренко назвал лучшую гарантию транзита газа
noimageЗеленский выступил в Стэнфордском университете
noimageПолицейские убили украинца в Польше. Что известно
noimageЗеленский представил главе Apple проект Дія City
noimageЗеленский хочет обсуждать СП-2 в Нормандии - Ермак
Лента новостей