Четыре области не соответствуют зеленой зоне

Все области Украины по состоянию на четверг, 2 сентября, находятся в зеленой зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в четырех регионах страны вне пределов нормы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Так, в Луганской области наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель в регионе составляет 75,8%.





Кроме этого, во Львовской области также есть рост по этому показателю. По последним данным, динамика COVID-госпитализаций составляет в области 54,4%.





Также динамика уровня госпитализаций превышает норму и в Одесской области. Этот показатель пока остановился на отметке 70,2%.





Между тем, в Херсонской области наблюдается также неблагоприятная ситуация с COVID-госпитализациями. Сейчас этот показатель составляет 56,2%.





Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.











