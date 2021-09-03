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Новости
Украина
3 сентября 21, 07:53
Зеленский представил главе Apple проект Дія City
Владимир Зеленский
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Украинский лидер выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине.
Президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором компании Apple Тимом Куком в четверг, 2 сентября, рассказал собеседнику о достижениях отечественного ИТ-сектора, сообщила прес-служба главы Украинского государства.

Так, в ходе переговоров в городе Купертино, США, Зеленский отметил успех Apple и подчеркнул, что официальное открытие офиса компании в Украине является дополнительным свидетельством перспективности украинского рынка.

Кроме того, президент рассказал Куку о достижениях нашего государства в ІТ-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств.
Кроме того, стороны подняли вопрос строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине по примеру датского. Речь шла о локализации продуктов Apple и украинизации персонального помощника Siri.

Также Зеленский и Кук обсудили возможность сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения и обеспечения компьютерной техникой школ и учителей - в поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.

Наконец, украинский лидер и его команда представили гендиректору Apple проект Дія City. При этом Зеленский спросил о проекте переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и возможность сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.

Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в штат Калифорния. Кроме встречи с Тимом Куком, у него запланировано выступление в Стэнфордском университете, общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины, а также встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины. 

Источник: https://korrespondent.net/
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