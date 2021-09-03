Зеленский представил главе Apple проект Дія City

Президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором компании Apple Тимом Куком в четверг, 2 сентября, рассказал собеседнику о достижениях отечественного ИТ-сектора, сообщила прес-служба главы Украинского государства.





Так, в ходе переговоров в городе Купертино, США, Зеленский отметил успех Apple и подчеркнул, что официальное открытие офиса компании в Украине является дополнительным свидетельством перспективности украинского рынка.





Кроме того, президент рассказал Куку о достижениях нашего государства в ІТ-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств.

Кроме того, стороны подняли вопрос строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине по примеру датского. Речь шла о локализации продуктов Apple и украинизации персонального помощника Siri.





Также Зеленский и Кук обсудили возможность сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения и обеспечения компьютерной техникой школ и учителей - в поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.





Наконец, украинский лидер и его команда представили гендиректору Apple проект Дія City. При этом Зеленский спросил о проекте переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и возможность сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.





Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в штат Калифорния. Кроме встречи с Тимом Куком, у него запланировано выступление в Стэнфордском университете, общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины, а также встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины.



