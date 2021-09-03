Полицейские убили украинца в Польше. Что известно

В Украине среди активистов популярен лозунг “Полиция убивает”. Теперь мы столкнулись со случаем, когда убивает не украинская полиция, а польская и убивает украинца.





Во Вроцлаве после задержания полицией погиб 25-летний гражданин Украины из Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко, который работал в Польше на строительстве.





Инцидент произошел еще 30 июля, но известно о нем стало после публикации от 2 сентября в польском издании Gazeta Wyborcza.





Что случилось





Украинец возвращался вечером домой городским автобусом. После встречи с друзьями он был в состоянии алкогольного опьянения, в крови было около 1,5 промилле алкоголя.





Водитель автобуса якобы заметил неадекватное поведение парня и высадил на одной из остановок. По одной из версий, Никифоренко заснул в автобусе, по другой - странно вел себя и бился головой об окно. Водитель автобуса вызвал скорую помощь, а та - полицейский патруль. В итоге украинца забрали в вытрезвитель.





Полиция утверждала, что мужчина агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. Gazeta Wyborcza получила видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве, и утверждает, что к украинцу необоснованно применили насилие.





По данным газеты, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно. На кадрах видно, как Дмитрий вошел в комнату в 22.27 с характерным пятном от применения слезоточивого газа. Когда ему расстегнули наручники, мужчина пытался встать. В этот момент на него набросились шесть человек - правоохранители и сотрудники вытрезвителя.





Они садились на мужчину, прижимали его голову к полу коленом, привязали к кровати, избивали его кулаками, дубинкой и душили. Такое поведение продолжалось полчаса, пока в ситуацию не вмешался врач. Реанимационные меры не были успешными, и Дмитрий умер в 23:53.





Разбирательство





Официально причина смерти украинца до сих пор не установлена. Дмитрия Никифоренко похоронили в Украине в середине августа.





По данным издания, предварительные выводы экспертов указывают на то, что вероятной причиной смерти стало насильственное удушение.





Расследование смерти украинца ведет районная прокуратура Свидницы. Оно было перенесено туда, чтобы избежать обвинений в предвзятости. Следователи ждут результатов вскрытия, назначены дополнительные анализы.





Главный комиссар полиции Нижней Силезии Камил Ринкевич рассказал RMF FM, что у полицейских были выключены камеры на униформе. Стаж работы правоохранителей, которые были отстранены - от 2 до 19 лет.





Wyborcza пишет, что четырех полицейских отстранили после публикации статьи, двух уволили со службы.





Как отмечает газета, семья парня утверждает, что Дмитрий не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным.





Постоянная практика





Новости о том, что украинцев избивают в Польше можно встретить достаточно часто. Но впервые речь идет о применении силы со стороны полиции.





Например, совсем недавно появилась информация о том, что в Познани, вблизи Стшешинского озера, агрессивно настроенный молодой человек оскорблял группу украинцев по национальному признаку, а затем избил одного из них до потери сознания.





В январе в Кракове неизвестный мужчина напал на украинца в трамвае. Он избил его и убежал, а транспортная компания требует от потерпевшего оплатить штраф из-за остановки трамвая.





В августе в Польше семь неизвестных напали на украинца и забросали его бутылками. По данным очевидцев, нападавшие вели себя вызывающе и скандально, а также бросались бутылками в украинца. При этом местная полиция никоим образом не защитила мужчину, сделала три обхода и пошла дальше.



