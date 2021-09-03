Зеленский выступил в Стэнфордском университете

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США в четверг, 2 сентября, выступил перед экспертами Стэнфордского университета в Калифорнии. Детали речи обнародовала пресс-служба главы государства.





В первую очередь украинский лидер отметил, что для него большая честь выступать перед профессорским составом Стэнфордского университета, и это событие, по его словам, доказывает, что "все возможно".





Президент рассказал слушателям о достижениях Украины в борьбе с бюрократией и сферах машиностроения и дорожного строительства в условиях войны на востоке страны.





"Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира - армии Российской Федерации. В которой аннексирована и оккупирована часть территории, по площади больше некоторых штатов Америки. И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство", - сказал Зеленский.





Также он упомянул о проекте "государство в смартфоне", благодаря которому уже 26 миллионов украинцев могут пользоваться многими цифровыми документами. "Украина стала первым государством в мире, которое имеет цифровой паспорт", - напомнил он.





Наконец, глава государства озвучил цели страны на ближайшее время.





"Для нас это очень важно: вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно все", - подчеркнул Зеленский.



