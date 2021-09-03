Витренко назвал лучшую гарантию транзита газа

Лучшей гарантией транзита газа через территорию Украины являются контракты с европейскими газовыми компаниями, заявил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 2 сентября.





"Лучшая гарантия - это контракты с европейскими компаниями", - сказал Витренко.





По его словам, переговоры в этом направлении скоро состоятся.





"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", - отметил глава компании.





В то же время Витренко подчеркнул, что Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа еще на 10 лет, но не считает эту договоренность хорошей гарантией.



