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Новости
Украина
3 сентября 21, 08:07
Витренко назвал лучшую гарантию транзита газа
Юрий Витренко
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Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа, но не считает эту договоренность хорошей гарантией.
Лучшей гарантией транзита газа через территорию Украины являются контракты с европейскими газовыми компаниями, заявил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 2 сентября.

"Лучшая гарантия - это контракты с европейскими компаниями", - сказал Витренко.

По его словам, переговоры в этом направлении скоро состоятся.

"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", - отметил глава компании.

В то же время Витренко подчеркнул, что Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа еще на 10 лет, но не считает эту договоренность хорошей гарантией.

Источник: https://korrespondent.net/
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