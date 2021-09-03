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Новости
Украина
3 сентября 21, 09:50
Сепаратисты применили артиллерию, ранен боец ВСУ
Донбасс
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Украинским военнослужащим пришлось открывать огонь по противнику, чтобы прекратить обстрелы.
За минувшие сутки сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 3 сентября.

Так, в районе Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки был осуществлен обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра. Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. А в районе Новотошковского открывал огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские бойцы открывали огонь по противнику, чтобы прекратить обстрелы.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", – добавили в штабе.

Источник: https://korrespondent.net/
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