Сепаратисты применили артиллерию, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 3 сентября.





Так, в районе Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





В районе Новомихайловки был осуществлен обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра. Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. А в районе Новотошковского открывал огонь из стрелкового оружия.





"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.





Также отмечается, что украинские бойцы открывали огонь по противнику, чтобы прекратить обстрелы.





"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", – добавили в штабе.



