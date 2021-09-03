Полную вакцинацию от COVID прошли 4 млн украинцев

В Украине более 4 млн человек получили две дозы вакцины против коронавируса COVID-19. Всего проведено 9 510 965 прививок, сообщает Минздрав в пятницу, 3 сентября.
Всего с начала кампании вакцинации привито 5 498 951 человек, из них получили одну дозу – 5 498 949 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 012 016 украинцев.
За прошедшие сутки, 2 сентября, 152 772 человека вакцинированы против COVID-19, что существенно превышает вчерашний показатель. Одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы – 105 946 человек.
Вчера в стране работали 977 мобильных бригад, 2 962 пунктов прививки, 330 центров вакцинации.
Активнее всего применялась вакцина компании Moderna – 56 915. Вакциной Pfizer привили 53 830 украинцев, препаратом CoronaVac – 35 874, вакциной AstraZeneca – 6 153.
Количество вакцинаций в регионах Украины (вторая доза)
Киев - 14763
Винницкая область 3486
Волынская - 2227
Днепропетровская - 5754
Донецк - 3636
Житомирская - 3368
Закарпатская - 2058
Запорожская - 3616
Ивано-Франковская - 2398
Киевская - 4466
Кировоградская - 1818
Луганская - 2086
Львовская - 7356
Николаевская - 2804
Одесская - 2968
Полтавская - 690
Ровенская - 1976
Сумская - 3710
Тернопольская - 2122
Харьковская - 8591
Херсонская - 2979
Хмельницкая - 4635
Черкасская - 4300
Черновицкая - 1533
Черниговская - 3073