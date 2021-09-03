Полную вакцинацию от COVID прошли 4 млн украинцев

В Украине более 4 млн человек получили две дозы вакцины против коронавируса COVID-19. Всего проведено 9 510 965 прививок, сообщает Минздрав в пятницу, 3 сентября.





Всего с начала кампании вакцинации привито 5 498 951 человек, из них получили одну дозу – 5 498 949 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 012 016 украинцев.





За прошедшие сутки, 2 сентября, 152 772 человека вакцинированы против COVID-19, что существенно превышает вчерашний показатель. Одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы – 105 946 человек.





Вчера в стране работали 977 мобильных бригад, 2 962 пунктов прививки, 330 центров вакцинации.





Активнее всего применялась вакцина компании Moderna – 56 915. Вакциной Pfizer привили 53 830 украинцев, препаратом CoronaVac – 35 874, вакциной AstraZeneca – 6 153.





Количество вакцинаций в регионах Украины (вторая доза)





Киев - 14763

Винницкая область 3486

Волынская - 2227

Днепропетровская - 5754

Донецк - 3636

Житомирская - 3368

Закарпатская - 2058

Запорожская - 3616

Ивано-Франковская - 2398

Киевская - 4466

Кировоградская - 1818

Луганская - 2086

Львовская - 7356

Николаевская - 2804

Одесская - 2968

Полтавская - 690

Ровенская - 1976

Сумская - 3710

Тернопольская - 2122

Харьковская - 8591

Херсонская - 2979

Хмельницкая - 4635

Черкасская - 4300

Черновицкая - 1533

Черниговская - 3073



