В Киеве локализировали пожар в соборе Святого Николая

Огонь в соборе Святого Николая удалось потушить. Как сообщила в пятницу, 3 сентября в Telegram-канале в столичная служба ГСНС, возгорание локализировали.

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2".

В свою очередь портал Obozrevatel сообщил о том, что во время пожара в костеле Святого Николая сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе. Кроме того, в центральном зале упала люстра.

Пострадавших и жертв нет. Причины возгорания выясняют правоохранительные органы.