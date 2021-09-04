В США оценили встречу Зеленского и Байдена

Американские дипломаты высоко оценили поездку президента Украины Владимира Зеленского в США и отметили прочность взаимоотношений двух стран. Об этом в пятницу, 3 сентября заявили в посольстве США в Украине.





"Встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо", - заявили дипломаты.





Они отметили, что обновленное партнерство двух стран будет сосредоточено на пяти основных направлениях сотрудничества, которые были изложены в совместном заявлении Байдена и Зеленского.





Известно, что президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. 1 сентября состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом.



