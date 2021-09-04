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Новости
Украина
4 сентября 21, 11:33
В США оценили встречу Зеленского и Байдена
Владимир Зеленский и Джо Байден
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Во время своего визита в США Зеленский провел ряд важных встреч, в том числе с американскими бизнесменами, учеными, чиновниками.
Американские дипломаты высоко оценили поездку президента Украины Владимира Зеленского в США и отметили прочность взаимоотношений двух стран. Об этом в пятницу, 3 сентября заявили в посольстве США в Украине. 

"Встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо", - заявили дипломаты. 

Они отметили, что обновленное партнерство двух стран будет сосредоточено на пяти основных направлениях сотрудничества, которые были изложены в совместном заявлении Байдена и Зеленского.

Известно, что президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. 1 сентября состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом. 

Источник: https://korrespondent.net/
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