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Новости
Украина
4 сентября 21, 12:37
В Украине назвали число ищущих тут убежище афганцев
беженцы
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Последние три из украинских эвакуационных рейсов вылетели из Кабула 28 августа и прибыли в Киев утром 29-го.
В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что заявления о предоставлении убежища в нашей стране подали 3270 граждан Афганистана, сообщает Радио Свобода.

Афганцы, которые прилетели в Украину эвакуационными рейсами, просят у властей предоставить им статус беженца либо лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Лицам, которые обратились за подобной защитой, гарантировано право проживания у родственников, в отеле, арендованном жилье или же в пункте временного размещения беженцев.

Украина осуществила шесть эвакуационных рейсов из Кабула, украинские самолеты забрали из Афганистана более 700 человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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