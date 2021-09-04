В Украине почти 2,3 млн случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине обнаружили 2614 новых случаев коронавируса, общее число с начала пандемии приближается к 2,3 миллионам. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 4 сентября.





Также за минувшие сутки:





госпитализированы - 824 человека;

летальных случаев - 44;

выздоровели - 1447 человек.





За все время пандемии в Украине:





заболело - 2296155 человек;

выздоровели - 2212313 человек;

летальных случаев - 53 966;

проведения ПЦР-тестов - 12081160.





За сутки протестировано: методом ПЦР - 25637 человек, методом ИФА - 7979 человек, экспресс-тестами - 23234 человека.











