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Новости
Украина
4 сентября 21, 12:44
В Украине почти 2,3 млн случаев коронавируса
COVID-19
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За прошедшие сутки в Украине обнаружили немного меньше заболевших коронавирусом. чем днем ранее.
За минувшие сутки в Украине обнаружили 2614 новых случаев коронавируса, общее число с начала пандемии приближается к 2,3 миллионам. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 4 сентября.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 824 человека;
летальных случаев - 44;
выздоровели - 1447 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2296155 человек;
выздоровели - 2212313 человек;
летальных случаев - 53 966;
проведения ПЦР-тестов - 12081160.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 25637 человек, методом ИФА - 7979 человек, экспресс-тестами - 23234 человека.



Источник: https://korrespondent.net/
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