На Донбассе тяжело ранен военный

На Донбассе за минувшие сутки зафиксирован один обстрел, еще один - с начала текущих суток. В результате обстрела тяжело ранен военный, сообщает пресс-служба ООС в субботу, 4 сентября.





В направлении Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. В результате один военнослужащий получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое.





Накануне обстрел произошел у Катериновки, противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.





Отметим, в результате обстрелов военные получают ранения три дня подряд, но потерь нет.



