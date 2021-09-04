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4 сентября 21, 12:46
На Донбассе тяжело ранен военный
Донбасс
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Военный получил ранение в результате обстрела из стрелкового оружия у Старогнатовки. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
На Донбассе за минувшие сутки зафиксирован один обстрел, еще один - с начала текущих суток. В результате обстрела тяжело ранен военный, сообщает пресс-служба ООС в субботу, 4 сентября.

В направлении Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. В результате один военнослужащий получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое.

Накануне обстрел произошел у Катериновки, противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Отметим, в результате обстрелов военные получают ранения три дня подряд, но потерь нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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